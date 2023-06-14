قتيلان وجريح في إطلاق نار بميدان رماية للجيش الياباني

أعلن الجيش الياباني مقتل عسكريين وجرح ثالث الأربعاء عندما فتح مجند النار في ميدان للرماية في جيفو بوسط البلاد.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان "خلال تدريب بالرصاص الحي في إطار تمرين جزء من الأفراد الجدد، أطلق أحدهم النار على ثلاثة من العاملين".

وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين. وأعلنت قوات الدفاع الذاتى البرية في وقت لاحق "التأكد من وفاة شخص آخر من المصابين الثلاثة بالرصاص".

وذكر المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أن مشتبها به اعتقل لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأوضحت الشرطة المحلية أن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاماً ومرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن جنوداً آخرين قاموا بتوقيفه على الفور.



وظهر في لقطات جوية بثتها المحطة عسكريون ومدنيون يتجمعون حول مركبة طوارئ والشرطة تغلق طرقاً قريبة.

ويدير ميدان الرماية معسكر منطقة موراياما. وهو منشأة مغطاة تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع.

وجرائم العنف نادرة جداً في اليابان التي تفرض قيوداً كبيرة على حيازة السلاح.