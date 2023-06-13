الإمارات: التغاضي عن التغير المناخي مجازفةٌ بأمن البشرية

نيويورك (الاتحاد)

اعتبرت دولة الإمارات أن التغاضي عن معالجة مجلس الأمن للصلة بين تغير المناخ والسلام والأمن يعتبر مجازفةً بسلام وأمن البشرية جمعاء على المدى الطويل، مؤكدةً أن تغير المناخ لم يعد سيناريو افتراضياً بل تجربة حية يومية بمختلف بيئات النزاع حول العالم، وساهم بترسيخ العنف وانعدام المساواة، متوقعةً تزايد تداعيات التغير المناخي بمرور الوقت، وداعيةً في ذات الوقت إلى تطوير حلول شاملة لمواجهته.

وقالت الإمارات، في بيان ألقته معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان: «في عام 2007، اجتمع هذا المجلس للمرة الأولى لمناقشة الآثار المحتملة لتغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، حيث أعرب المتحدثون عن مخاوفهم من احتمال تحول الظواهر المناخية مثل فقدان الموارد الطبيعية وارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الطقس الشديدة إلى عوامل تحفز على نشوب النزاعات. وقد اعترض البعض على الربط بين تغير المناخ وبين التهديدات التي تؤثر على السلام والأمن، معتبرين أن صلاحيات المجلس لا تؤهله لأن يكون المحفل المناسب لمناقشة موضوعات مثل تعزيز وتعجيل إجراءات مواجهة التغير المناخي».

وأضافت: «بذلك تشكلت معالم هذا النقاش التي لم تتطور رغم مرور 16 عاماً على ذلك الاجتماع».

وأشارت معالي الوزيرة إلى أن تغير المناخ بوصفه «عاملاً يضاعف المخاطر» لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم، مشيرةً إلى أن الدراسات العلمية أوضحت مكامن العلاقة المعقدة بين الأوضاع الهشة وتغير المناخ والصراع المسلح، وكيف يمكن لهذه العوامل أن تشكل حلقة مدمرة.

وضربت مثلاً في الصومال قائلةً: «تستفيد حركة الشباب الإرهابية من موجات الجفاف المستمرة في القرن الأفريقي لتجنيد المزيد من النازحين لصفوفها، وفرض ضرائب على المزارعين والرعاة الذين أضنتهم الحاجة، وقد ساهم نمو موارد الحركة وزيادة أعضائها في تعزيز قدرتها على مهاجمة أهداف حكومية داخل الصومال وخارجها».

وأضافت: «بات واضحاً تداعيات هذا التطور على الأرض عندما قتلت الحركة 54 جندياً أوغندياً من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد».

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط والتي تضم 14 بلداً من أصل 33 بلداً تعتبر الأكثر تضرراً من شح المياه على مستوى العالم، فقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم التوترات داخل الدول وخارجها.

وقالت: «يهدد تغير المناخ وشح المياه جهود التعافي من الصراع في العراق من خلال مخاطر ارتفاع معدلات النزوح وتدهور سبل العيش الزراعية، والضغط على علاقات العراق مع دول الجوار بسبب الموارد المائية».

وأردفت: «في جنوب السودان، أدى استمرار الفيضانات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة وعرقلة قدرات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ الولاية المنوطة إليها من قبل مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين. في الوقت ذاته، أدت الآثار السلبية لتغير المناخ إلى تأجيج التوترات القائمة بين المجتمعات الرعوية والزراعية، مما ساهم في اندلاع نزاعات عنيفة».

وأشارت إلى أن تغير المناخ في سائر أنحاء العالم، ساهم في ترسيخ العنف القائم على نوع الجنس وانعدام المساواة، حيث تتعرض النساء والفتيات لأوضاع أكثر خطورة عندما تقل الموارد الطبيعية وينخفض الإنتاج الزراعي.

وقالت معالي الوزيرة مريم بنت محمد المهيري إن تداعيات تغير المناخ من المتوقع أن تزداد حدة وتتفاقم آثاره التراكمية بمرور الوقت، حيث لا تزال استجابة مجلس الأمن غير كافية لسببين رئيسيين: «الأول هو أن نطاق وتشعب ظاهرة

تغير المناخ غير مسبوق، الأمر الذي يجعله تحدياً استثنائياً لقدرة نظامنا المتعدد الأطراف على الاستجابة، فنحن أمام أزمة عالمية تشتبك في أسبابها عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية وتاريخية، مما يجعل من مسألة التوصل لإجماع دولي أمراً صعباً للغاية».

وأضافت: «السبب الثاني هو تفاوت آثار تغير المناخ على السلام والأمن وارتباطها بالسياقات المعنية، ومع ذلك لا ينبغي إغفالها، فكما تؤكد بحوث معهد السلام الدولي الأخيرة أن عدم القدرة على قياس آثار تغير المناخ بمعزل عن العوامل الأخرى يجب ألا يثنينا عن إدراك ومواجهة المعضلة الأكبر وهي تعزيز الصراع وتغير المناخ لبعضهما البعض. وبالتالي من المهم للغاية أن يتكيف النظام المتعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن، مع الطبيعة المنتظمة والبطيئة والمشتتة لتغير المناخ».

وأشارت معالي الوزيرة إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعد المحفل الحكومي الدولي الأساسي للتفاوض حول الاستجابة العالمية لتغير المناخ، إلا أنه لم يُقصد أبدا لهذا الدور أن يكون حصرياً.

وقالت: «أصبح من الواضح أن معالجة أزمة المناخ تتطلب الاستعانة بخبرات متعددة من المحافل الأخرى، كما تبين المناقشات الجارية حول تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في الاستجابة لتغير المناخ».

وأردفت: «بدوره، فإن مجلس الأمن يتعين عليه ابتكار محاولات لفهم العلاقة التفاعلية بين تغير المناخ والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ، كما يتعين علينا تعزيز قدرات وولايات عمليات السلام عبر إدراج تغير المناخ في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها، وجهود منع النزاعات وحلها. ويمكننا تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من عمل آلية الأمن المناخي، وانتشار مستشارين في مجال الأمن المناخي ضمن بعثات الأمم المتحدة، وكذلك الاستفادة من فريق الخبراء غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن المعني بتغير المناخ والسلام والأمن، واستكمال تلك الجهود من خلال جمع البيانات والإبلاغ المنتظم من قبل الأمين العام في تقاريره حول الملفات ذات الصلة».

وقالت: «من المهم تجنب الاستقطاب عند النظر في هذه المسألة في المجلس، فحجم المخاطر يحتم علينا عدم استبعاد أو تشويه الشواغل المشروعة حول صلاحيات المجلس في هذا الصدد، كما يجب توفير الفرص للاستماع لوجهات نظر الممثلين المحليين للمجتمعات المتضررة والتواصل معهم، لا سيما النساء والشباب، إضافة للمنظمات الإقليمية التي تقود مبادرات تتعلق بمواجهة المناخ لتمكينهم من اقتراح حلول تعكس سياقاتهم وهذا لن يفيد فقط في تعزيز استجابة المجلس عبر الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المحلية ونُهج الاستجابة المراعية للمنظور الجنساني في المناقشات المتصلة بتغير المناخ والصراع، بل سيساهم أيضاً في زيادة تواصل المجلس مع مختلف الجهات المعنية وتطوير حلول مستدامة».

جهد جماعي

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري في تغريدة قبيل المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن: «اجتمعت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل اجتماع المجلس، مع ممثلي دول ألبانيا، وغانا، والغابون، ومالطا، وموزمبيق، وسويسرا، للتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مواجهة وإدارة مجموعة من مخاطر النزاعات التي من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقمها».

وأضافت: «يتطلب إدراك أهمية مواجهة التغير المناخي وإيجاد السلام والأمن جهداً جماعياً».

حلول شاملة

قالت معالي الوزيرة: «من المهم تطوير حلول شاملة لهذا التحدي المتعدد الأبعاد من خلال المحافل المختلفة، والتي تكمل بعضها بعضاً. ومن هذا المنطلق، تخطط بلادي بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف COP 28 الذي سيعقد في دبي هذا العام لإعلان يوم (للإغاثة والتعافي والسلام)، وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف حيث إن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين تغير المناخ والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تغير المناخ على الاستقرار.

وقالت: «تعكف بلادي على الترويج لجدول أعمال طموح لمؤتمر الأطراف بحيث يستجيب للنقص الحاد في التمويل المتاح والميسور والكافي للعمل المناخي، لاسيما للدول والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأمنية وتتلقى في بعض الأحيان مساعدات أقل بمقدار 80 مرة من نصيب الفرد في الدول النامية الأخرى، رغم أنها في الأصل تفتقر للتمويل الكافي».

وأشارت معالي الوزيرة مريم بنت محمد المهيري إلى أن معالجة مجلس الأمن للصلة بين تغير المناخ والسلام والأمن قد تكون ما زالت تتطور، مؤكدةً أن اختيار التغاضي عنها يعتبر مجازفةً بسلام وأمن البشرية جمعاء على المدى الطويل.

وختمت معالي الوزيرة البيان بقولها: «آن الأوان لكي نكشف ونفهم تفاعل هذه الظواهر مع بعضها بعضاً، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي إزاء هذه المسألة، وسبل تعزيز التعاون لبناء مجتمعات أكثر سلاماً وازدهاراً وقدرة على التكيف مع تغير المناخ».