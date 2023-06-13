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ترامب يدفع ببراءته في جلسة محاكمته

يلوح الرئيس الأميري السابق دونالد ترامب بعد مثوله أمام المحكمة
14 يونيو 2023 00:28

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي.

ويستعد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.

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ولم يُسمح بالتصوير أو البث المباشر في الجلسة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن والت ناوتا المساعد السابق لترامب المتهم أيضا في القضية دفع ببراءته أيضا.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم السماح لترامب بمغادرة المحكمة دون شروط أو قيود للسفر ولم تكن هناك حاجة إلى ضمان نقدي.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة في الأشهر الأخيرة. ودفع ترامب ببراءته في نيويورك في أبريل. وترامب هو أول رئيس سابق توجه له اتهامات اتحادية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
محكمة
ترامب
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