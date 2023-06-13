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السودان.. إعلان «كتم» منطقة كوارث إنسانية

تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
14 يونيو 2023 01:13

الخرطوم (الاتحاد)

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تواصل الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور تدهورها بشكل كبير، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
وأعلن والي شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، أمس، أن مدينة «كُتُم» أصبحت «منطقة كوارث إنسانية».
وقال: «كُتُم في حاجة لمساعدات عاجلة ولا تزال تشهد نزوح أعداد كبيرة من الفارين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة من نقص في الغذاء والدواء ومواد الإيواء».
ودعا والي شمال دارفور، المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل ومسارعة الخطى في تقديم مساعدات إنسانية للمتأثرين من الأزمة.
وكانت مدينة «كُتُم» شهدت معارك في وقت سابق هذا الشهر أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وفي العاصمة، ذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحري شمال شرقي الخرطوم، وفي جنوبي المدينة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، كما أفاد الشهود بسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان.
سياسياً، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أن بلاده ملتزمة بالجمع بين طرفي الأزمة في السودان في محاولة لإيجاد حلال للأزمة المستمرة منذ نحو شهرين.
وقال روتو، خلال القمة العادية الـ14 لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، إن «كينيا اتخذت مبادرة للجمع بين طرفي الأزمة وجهاً لوجه، لإيجاد حل دائم للأزمة التي تعاني منها البلاد». وأضاف أنه في «غضون أسبوعين، سيتم إنشاء ممر إنساني لتسهيل توزيع المساعدات على السودانيين»، دون مزيد توضيح. كما أشار إلى أن «عملية حوار وطني سوداني شامل ستبدأ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة»، من دون تحديد مكان لانعقادها.
كما أعربت كينيا عن دعمها لتوسيع الدول الأعضاء في لجنة الوساطة الثلاثية بشأن الأزمة السودانية «ترويكا»، والتي تشمل حالياً بجانب كينيا كلاً من إثيوبيا والصومال.
وفي السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن طرفي الأزمة في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة والسعودية.
وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن، لكنه رفض الكشف عن هويته، أن «محادثات جدة، التي تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحاً بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع طرفي الأزمة».

السودان
القوات المسلحة السودانية
قوات الدعم السريع
الخرطوم
دارفور
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