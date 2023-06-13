مقتل قيادي بـ«الشباب» جنوب الصومال

دينا محمود (مقديشو، لندن)

قضى الجيش الصومالي على قيادي بارز من حركة «الشباب» الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى، جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية التي جرت بمدينة كيسمايو أسفرت أيضاً عن مقتل 5 من عناصر الحرس الشخصي للقيادي القتيل.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي تدمير 5 مركبات لـ«الشباب» الإرهابية، وقتل جميع العناصر التي كانت على متنها، وذلك في عملية عسكرية جرت في مدينة «قوقني» بمحافظة جوبا السفلى.

وتشكل العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على أفراد وكيانات ذات صلة بحركة «الشباب»، عنصراً جديداً من عناصر الضغط، على هذه الجماعة الدموية، التي تتعرض منذ شهور، لحملة عسكرية واسعة، تشنها عليها الحكومة بالتعاون مع العشائر الصومالية.

فالتدابير العقابية التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي وشملت 26 فرداً وكياناً على ارتباط بتلك الحركة، التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بدت وأنها تُضيّق الخناق بشكل أكبر على «الشباب»، بالتزامن مع الانتكاسات الميدانية، التي تُمنى بها، في سياق الحملة الحكومية والعشائرية المتواصلة ضدها، والتي توشك على دخول مرحلتها الثانية.

وشدد خبراء إقليميون في مكافحة الإرهاب، على أن هذه العقوبات، التي شملت من ينخرطون في جرائم من قبيل فرض إتاوات على الصوماليين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الشباب»، وكذلك تهريب السلاح والمتفجرات والفحم، تؤكد من جهة أن كوادر هذه الحركة الإرهابية والمتعاطفين معها، لا يزالون يمارسون أنشطتهم الإجرامية على نطاق واسع، ويعني من جهة أخرى، نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية، لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وإحرازها تقدماً ملموساً على هذا الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن إقدام واشنطن على خطواتها العقابية الأخيرة، يكشف عن أن قيادات «الشباب» وأنصارها، عادوا إلى سيرتهم الأولى، في الانغماس في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك بعد عامين ساد خلالهما اعتقاد في الدوائر الأمنية الإقليمية والدولية، بأن تلك الحركة، باتت قادرة من الوجهة المالية، على شراء الأسلحة التي تحتاج إليها. وتعزز هذا الاعتقاد، على ضوء تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة في السابق.