الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل قيادي بـ«الشباب» جنوب الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
14 يونيو 2023 01:13

دينا محمود (مقديشو، لندن)

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء العراق: المنطقة تعرضت لهجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه
الإمارات تتضامن مع الصومال وتعزي في ضحايا حادث انفجار ذخائر

قضى الجيش الصومالي على قيادي بارز من حركة «الشباب» الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى، جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية التي جرت بمدينة كيسمايو أسفرت أيضاً عن مقتل 5 من عناصر الحرس الشخصي للقيادي القتيل.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي تدمير 5 مركبات لـ«الشباب» الإرهابية، وقتل جميع العناصر التي كانت على متنها، وذلك في عملية عسكرية جرت في مدينة «قوقني» بمحافظة جوبا السفلى.
وتشكل العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على أفراد وكيانات ذات صلة بحركة «الشباب»، عنصراً جديداً من عناصر الضغط، على هذه الجماعة الدموية، التي تتعرض منذ شهور، لحملة عسكرية واسعة، تشنها عليها الحكومة بالتعاون مع العشائر الصومالية.
فالتدابير العقابية التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي وشملت 26 فرداً وكياناً على ارتباط بتلك الحركة، التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بدت وأنها تُضيّق الخناق بشكل أكبر على «الشباب»، بالتزامن مع الانتكاسات الميدانية، التي تُمنى بها، في سياق الحملة الحكومية والعشائرية المتواصلة ضدها، والتي توشك على دخول مرحلتها الثانية.
وشدد خبراء إقليميون في مكافحة الإرهاب، على أن هذه العقوبات، التي شملت من ينخرطون في جرائم من قبيل فرض إتاوات على الصوماليين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الشباب»، وكذلك تهريب السلاح والمتفجرات والفحم، تؤكد من جهة أن كوادر هذه الحركة الإرهابية والمتعاطفين معها، لا يزالون يمارسون أنشطتهم الإجرامية على نطاق واسع، ويعني من جهة أخرى، نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية، لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وإحرازها تقدماً ملموساً على هذا الصعيد.
وأشار الخبراء، إلى أن إقدام واشنطن على خطواتها العقابية الأخيرة، يكشف عن أن قيادات «الشباب» وأنصارها، عادوا إلى سيرتهم الأولى، في الانغماس في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك بعد عامين ساد خلالهما اعتقاد في الدوائر الأمنية الإقليمية والدولية، بأن تلك الحركة، باتت قادرة من الوجهة المالية، على شراء الأسلحة التي تحتاج إليها. وتعزز هذا الاعتقاد، على ضوء تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة في السابق.

الجيش الصومالي
الإرهاب
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
حركة الشباب
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©