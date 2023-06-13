اللبنانيون يترقبون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم

أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)

يستعد مجلس النواب اللبناني للانعقاد اليوم الأربعاء، في مسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعدما انحصرت المنافسة بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح ميليشيات «حزب الله» و«حركة أمل»، سليمان فرنجية، وذلك وسط استمرار الحراك الداخلي والتفاوض ما بين القوى السياسية.

ومنذ سبتمبر 2022، فشل البرلمان في 11 جلسة آخرها في 12 يناير بانتخاب رئيس للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.

وما يميز جلسة البرلمان المرتقبة اليوم، اتفاق القوى المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة، بعد اتفاق أغلب القوى عليه كـ«مرشح مختار» لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.

وجوبه ترشيح أزعور بحملة قوية من ميليشيات «حزب الله» بوصفه بـ«مرشح التحدي»، إضافة إلى مجموعة اتهامات بشأن حقبة توليه منصبه وزيراً للمالية.

ويأتي دعم أزعور للرئاسة من قبل مؤيديه، على خلفية الانقسام الحاد على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وطرح اسمه كـ «شخص وسطي لا ينتمي إلى أي حزب».

وكشف خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون لـ«الاتحاد» عن أن موازين القوى وتبعثر الكتل السياسية، السبب الرئيسي وراء تعطل انتخابات رئيس للبلاد حتى الآن.

واعتبر المحلل السياسي خلدون شريف أن أزمة موازين القوى تتمثل في أن «حزب الله» وحلفاءه يشكلون 40% من أصوات مجلس النواب، فيما تعتبر الـ60% الباقية مبعثرة ولا يوجد فيها كتلة متماسكة جاهزة.

وأضاف أن «من يقدمون أنفسهم على أنهم التغييريون لهم أجواؤهم الخاصة، كما أن المستقلين غير الموالين لحزب الله، كل منهم يعيش في أجواء خاصة كذلك»، مشيراً إلى صعوبة أن يتم إنجاح أي مرشح لطرف أو فريق بالديناميكية الداخلية وليس الخارجية، وهو أبرز ما يعرقل الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن «الكل يعلم أن المبادرة تؤيد المرشح الحاصل على 40% من الأصوات دون أن تستطيع أن تؤمن له زيادة، ما يعني أن لبنان يدور في حلقة مفرغة».

بدوره، أوضح المحلل السياسي محمد الأرز أن «بداية الفراغ الرئاسي في لبنان منذ 31 أكتوبر الماضي، وأن رئيس الجمهورية يأتي بتوافق بين كافة الكتل السياسية، وهكذا مسار تاريخ الرئاسات منذ الاستقلال وحتى الآن».

وقال الأرز، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «عدداً من القوى السياسية حاولت طيلة الأشهر الماضية، تجاوز هذه المعادلة، رغم معرفتها بأنها تعود في أسبابها إلى طبيعة التركيبة اللبنانية الطائفية وارتباطاتها، لكن هذه القوى التي اعتاشت على الفراغ الرئاسي وصلت إلى انتظار الخلاصات التي ستسفر عنها التطورات الإقليمية والدولية الإيجابية ومدى انعكاسها على لبنان».

وأشار الأرز إلى أنه «قد لوحظ أن المسؤولين الفرنسيين المهتمين بمتابعة الملف اللبناني يتوقعون وللمرة الأولى انتخاب رئيس للبنان في موعد أقصاه منتصف شهر يونيو، وهم يبنون هذه التوقعات على التحركات الدولية التي أصبحت عنوان التحرك في هذه المرحلة».

وقال إن «من سيكون الرئيس المقبل فإن هذا الأمر يترك عادة إلى ربع الساعة الأخير، وقد تحدث مفاجآت تقلب المقاييس رأساً على عقب».