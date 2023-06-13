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رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام

رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام
14 يونيو 2023 01:13

بيروت (الاتحاد)

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حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.
وذكر ميقاتي، في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.
ويعارض حوالي 46 نائباً انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية وسط عدم وجود رئيس للبلاد. ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة. وأقرّت الحكومة في أبريل الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين. يأتي ذلك، مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري. وزاد ميقاتي: «هناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن مايو الماضي، كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة». وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261%، بحسب البنك الدولي.

لبنان
نجيب ميقاتي
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