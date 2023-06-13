بايدن: بيانات التضخم أنباء "سارة"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن ببيانات التضخم اليوم الثلاثاء بأنها تمثل "أنباء سارة للأسر التي تعمل بجد".

وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض تكلفة المعيشة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4 بالمئة في أبريل نيسان.

وفي 12 شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9 بالمئة في أبريل.