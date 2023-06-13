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السعودية تعلن عن مؤتمر دولي لتنسيق الاستجابة الإنسانية للسودان

شعار وزارة الخارجية السعودية
13 يونيو 2023 21:44

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك في 19 يونيو 2023م.

وجدّدت الوزارة تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة (100) مليون دولار أميركي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافةً إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.

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كما أعربت وزارة الخارجية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

المصدر: وكالات
وزارة الخارجية السعودية
السودان
المملكة العربية السعودية
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