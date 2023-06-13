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15 قتيلاً في حادث تصادم بمصر

15 قتيلاً في حادث تصادم بمصر (أرشيفية)
13 يونيو 2023 20:51

لقي 15 شخصا حتفهم وأُصيب ثلاثة حالتهم خطرة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل على طريق الكريمات، ونُقلت الجثامين والمصابون إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقيه بلاغا بوقوع وفيات وإصابات في حادث مروري على طريق الكريمات.

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وتحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، واتضح من خلال التحريات الأولية أنّ سيارة الميكروباص اصطدمت في سيارة نقل كانت تقف على الطريق، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا من بينهم سائق الميكروباص وإصابة ثلاثة أشخاص.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للحادث، ومناظرة للجثامين وصرحت بدفن المتوفين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، مع الاستماع لأقوال سائق سيارة النقل.    

المصدر: د ب أ
مصر
الجيزة
حادث تصادم
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