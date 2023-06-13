بوتين: روسيا مستعدة لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف، مؤكداً أن موسكو لديها «خطة سلام خاصة» بأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي: «إن روسيا لم ترفض أبداً إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا».

كما أكد: «أولاً، لم نرفض ذلك أبداً، لقد قلت هذا بالفعل ألف مرة، لم نرفض أبداً إجراء أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع، لطالما تحدثنا عن هذا مراراً وتكراراً»، مشيراً إلى أنه خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، تم بالفعل إعداد وثيقة.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع مراسلين ومدونين عسكريين روس أذاعه التلفزيون: «إنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة لإصدار أمر تعبئة إضافي للقتال في أوكرانيا، لكنه أضاف أن الأمر برمته يتوقف على ما تريد روسيا تحقيقه هناك».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيصدر أمر تعبئة آخر، بالإشارة إلى إعلان العام الماضي «بتعبئة جزئية» تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط، رد بوتين قائلاً «لا توجد حاجة لذلك اليوم».

وفي ما يخص اتفاق الحبوب، أعلن بوتين أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.

وقال: «نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب، لم يتم احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه».

وأكد الرئيس الروسي، استعداد موسكو لتصدير الحبوب إلى البلدان الأكثر فقراً بشكل مجاني، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذا الموضوع مع قادة الدول الأفريقية.

وأضاف بوتين: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة إلى أفقر البلدان مجاناً، نحتاج إلى مناقشة كل شيء، بما في ذلك عندما يصل أصدقاؤنا من الدول الأفريقية، قريبا جدا سأتشاور معهم أيضا حول كيفية التصرف».

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.