كييف: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد كاخوفكا

بعد أسبوع من انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، تواصلت الزيادة في عدد ضحايا الفيضانات، حيث أعلنت السلطات في الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون اليوم الثلاثاء عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، على تطبيق تليجرام، أن 42 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

كانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس الاثنين وفاة ستة أشخاص. وعلى الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها موسكو، ارتفع عدد القتلى أيضا من ثمانية إلى 17.

وبحسب الأرقام الرسمية، نجحت عمليات الإنقاذ الأوكرانية حتى الآن في إنقاذ 2757 شخصا، من بينهم 263 طفلا. ونجح متطوعون أوكرانيون في إنقاذ 133 شخصا.

وتم تدمير السد الكبير في مدينة نوفا كاخوفكا يوم الثلاثاء الماضي. وفي وقت لاحق، تدفقت كميات هائلة من المياه من الخزان المجاور وغمرت العديد من الأماكن، بما في ذلك عاصمة المقاطعة خيرسون.