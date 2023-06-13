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باكستان تكثف عمليات الإجلاء مع اشتداد العاصفة الاستوائية

أشخاص تم إجلاؤهم من ميناء كاندلا داخل قاعة تم تحويلها إلى ملجأ، قبل وصول الإعصار
13 يونيو 2023 17:13

تسابق السلطات الباكستانية الزمن اليوم الثلاثاء لإجلاء الآلاف من الأسر مع اشتداد عاصفة بيبارجوي الاستوائية لتصبح إعصارا " شديد للغاية" بالقرب من ساحل البلاد.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث الوطنية الليفتانت جنرال إينام حيدر ماليك للصحفيين في العاصمة إسلام آباد " سوف نستكمل عملية الإجلاء بحلول صباح الخميس المقبل".

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وقال ماليك إنه تم نقل ما لا يقل عن 26 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمنا حتى الآن، مضيفا أن قوة الاعصار أصبحت شديدة. وسوف يتم إجلاء نحو 100 ألف من الحزام الساحلي قبل أن يصل واحد من أسوأ الأعاصير منذ نحو 25 عاما إلى إقليم  السند في 15يونيو الجاري.

 

المصدر: وكالات
عاصفة
إجلاء
باكستان
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