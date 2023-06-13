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الشرطة البريطانية: اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام

الشرطة البريطانية: اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام
13 يونيو 2023 14:47

طوقت الشرطة وسط نوتنغهام بالكامل صباح الثلاثاء بعد العثور على ثلاثة قتلى في عدة أماكن من المدينة الواقعة في وسط إنجلترا في "حادث مأساوي" يتعلق بشاحنة صغيرة، على ما ذكرت الشرطة المحلية.
تم القبض على رجل يبلغ 31 عاماً للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن "حاولت شاحنة دهسهم''، بحسب بيان لشرطة نوتنغهام.
وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه الحوادث بأنها "صادمة".
وقال في تغريدة "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم للحادث الصادم الذي وقع في نوتنغهام هذا الصباح. أنا على اطلاع بالتطورات. يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها".
تم استدعاء الشرطة لأول مرة في الساعة الرابعة صباحاً (03,00 ت غ) إلى أحد الشوارع في وسط المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى مكان آخر "حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص"، يتلقون حالياً العلاج في المستشفى.
وأعلنت الشرطة العثور أيضاً على رجل مقتول في شارع آخر بالمدينة.
وقالت كيت مينيل من شرطة نوتنغهامشير في البيان "إنه حادث مأساوي ومروع". وأضافت "نعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة مرتبطة واوقفنا رجلاً".

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المصدر: وكالات
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