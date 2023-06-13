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قتلى وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في كوبا

قتلى وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في كوبا
13 يونيو 2023 09:55

قضى ثلاثة أشخاص في كوبا جراء أمطار غزيرة تنهمر منذ عدة أيام على شرق البلاد ووسطها متسببة بأضرار مادية جسيمة وبإجلاء آلاف الأشخاص، على ما أعلنت السلطات الاثنين.
وبدأت الأمطار الخميس وتراجعت غزارتها الاثنين غير أن عمليات الإغاثة تتواصل في عدد من مقاطعات شرق كوبا منها هولغوين وكاماغوي وغرانما وسانتياغو ولاس توناس، كما في محافظة سانكتي سبيريتوس في الوسط.
وأعلن الدفاع المدني في كاماغوي الاثنين في بيان العثور على جثة رجل عمره 56 عاماً عند سدّ كما يجري التحقيق في وفاة رجل آخر عمره 67 عاماً.
وفي غرانما تم إجلاء حوالي 7500 شخص من منازلهم فيما اجتاحت المياه حوالي 700 هكتار من الأراضي المزروعة في لاس توناس.
وأفادت سلطات غرانما الجمعة عن غرق رجل ستيني.
ووعد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد "سننهض ولن ننسى أحدا".
ولحقت الأضرار بجسور وطرقات وشبكات صرف صحي وتوقفت رحلات القطارات المتوجهة من هافانا إلى شرق البلاد.

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المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
إجلاء
كوبا
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