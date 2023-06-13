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وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
13 يونيو 2023 09:49

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الصادرة حتى اليوم 531.243 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن اجمالي الوصول لليوم قد بلغ 27808 حاج وصل منهم 22775 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 92 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجاً وأستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجاً.

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وبالنسبة لعمليات المغادرة فقد أوضحت الاحصائية إن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة قد بلغ 378698 حاجاً فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتي اليوم 152500 حاجاً من جنسيات مختلفة وأن نسبة أشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت 51٪؜ فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21891.

المصدر: وكالات
المدينة المنورة
الحج
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