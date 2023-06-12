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واشنطن وسول تبحثان ردع تهديدات كوريا الشمالية

إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية (أرشيفية)
13 يونيو 2023 01:04

قال مسؤولون في سول وواشنطن، الاثنين، إن مسؤولاً أميركياً بارزاً سيتوجه إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الأسبوع لبحث الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، وسط جهود مشتركة للحد من الأعمال الاستفزازية لبيونج يانج، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
تأتي زيارة كولن كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسات، وسط ارتفاع حدة التوتر بسبب خطاب بيونج يانج العدائي وأعمالها الاستفزازية ضد الدولتين الحليفتين، ومن بينها الإطلاق الفاشل لصاروخ فضائي أواخر الشهر الماضي.
وقال العقيد ديفيد هيرندون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن كال يعتزم الالتقاء بكبار المسؤولين في كوريا الجنوبية وزيارة المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وأضاف هيرندون إن كال يخطط أيضاً لحضور تدريبات كورية - أميركية، في إشارة على ما يبدو إلى تدريبات مشتركة ضخمة بالذخيرة الحية مقررة الخميس المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف الثنائي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية جيون ها-كيو إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج-سوب سيلتقي كال يوم الأربعاء لبحث الجهود المشتركة لتعزيز التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، ومن بين ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حليفتها.

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المصدر: د ب أ
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