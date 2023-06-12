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جوتيريش يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
13 يونيو 2023 00:54

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تحذيرا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وطالب بإنشاء هيئة لتنظيمه.
وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك الاثنين، «أجراس الإنذار بشأن أحدث أشكال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصم الآذان الآن».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «لقد طالب العلماء والخبراء العالم بالتحرك وإعلان أن الذكاء الاصطناعي هو خطر وجودي على البشرية يتساوى مع خطر الحرب النووية، ولابد أن نأخذ تلك التحذيرات مأخذ الجد».
كانت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم سام ألتمان مبتكر برنامج «تشات جي بي تي»، حذرت في بيان نُشر على الإنترنت قبل أسبوعين، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر «انقراض» للبشرية.
وقدم جوتيريش ورقة موقف تحتوي على مقترحات الأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي في سائر أنحاء العالم، وأعلن عن خطط لإنشاء هيئة استشارية رفيعة المستوى خاصة بهذه القضية.
وقال أيضا إنه يؤيد إنشاء هيئة تنظيمية، لكن لا يمكنه إنشاؤها بمفرده، حيث إن ذلك يمكن أن يتم فقط من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار جوتيريش إلى أن مثل هذه الهيئة يمكن أن تكون على شاكلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

 

 

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المصدر: د ب أ
الأمم المتحدة
الذكاء الاصطناعي
أنطونيو جوتيريش
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