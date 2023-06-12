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الانقسامات السياسية تدفع لبنان لمزيد من الانهيار

إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
13 يونيو 2023 01:05

بيروت (الاتحاد) 

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يترقب اللبنانيون غداً محاولة أعضاء البرلمان، للمرة الـ 12، انتخاب خلف لميشال عون، الذي انتهت فترة رئاسته للبلاد في أكتوبر الماضي، فيما تسعى القوى اللبنانية المعارضة لميليشيا «حزب الله»، انتخاب جهاد أزعور المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي رئيساً للبنان.
وتسعى الميليشيا الإرهابية لإفشال محاولة قوى المعارضة انتخاب أزعور، وزير المالية السابق والمدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفع لبنان لمزيد من الانجراف بعيداً عن أي خطوات نحو معالجة الانهيار المالي المدمر الذي تُرك ليتفاقم منذ عام 2019.
ولا يوجد في لبنان حالياً رئيس للدولة أو رئيس للحكومة بصلاحيات كاملة، ولم يسبق أن حدث مثل هذا الفراغ في السلطة في البلد. 
ومع تعمق الانقسامات السياسية ومعاناة الدولة من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، اعتبر أزعور، البالغ 57 عاماً، أن ترشيحه ليس المقصود به أن يكون تحدياً لأحد. 
وقال في بيان: «ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة».
وأضاف في بيان أمس: «لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعاً، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً». 
وأكد أن يده ممدودة ليشمل الحوار جميع المكونات والقوى السياسية الشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاج إليه لبنان أكثر من أي وقت مضى. 
وأعرب عن أمله أن يكون ترشيحه مساهمةً في الحل وليس عنصراً يضاف إلى عناصر الأزمة والاستعصاء، مطالبا بـ «التعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ بلادنا».

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