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رئيس وزراء العراق: المنطقة تعرضت لهجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه

رئيس وزراء العراق: المنطقة تعرضت لهجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه
13 يونيو 2023 01:06

هدى جاسم (بغداد)

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إلى أهمية أن يسود الخطاب المعتدل الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام. 
وقال السوداني، خلال اجتماعه مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، «إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه لا يمت للدين بأية صلة»، بحسب بيان للحكومة العراقية. 
وأضاف: «أن العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة». وأكد رئيس الحكومة العراقية، على أن زيارة الوفد العراقي إلى مصر «إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع هما». 
ودعا السوداني شيخ الأزهر إلى زيارة العراق نظرا لدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين. 
من جانبه، قال فضيلة شيخ الأزهر: «إن العراق بلد مهم في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل تستطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي يواجهها». وتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة أمس، على رأس وفد يتكون من 12 وزيراً من مختلف الوزارات الخدمية والأمنية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال العراقيين، وذلك للقاء نظرائهم من المصريين.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إنَّ «رئيس الوزراء يجري زيارة مهمة إلى مصر تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين العراق ومصر».
وتتزامن هذه الزيارة، مع بدء أعمال اللجنة العليا الوزارية العراقية المصرية برئاسة وزير التجارة أثير الغريري من الجانب العراقي ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي من الجانب المصري، إذ ستتم مراجعة النسخة النهائية لمحضر اجتماعات اللجنة العليا والوثائق المطلوبة وتنظيم الاتفاقيات ليوقع عليها رئيسا وزراء دولتي العراق ومصر. 
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب العراقي، فجر أمس، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط.
وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. 
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103.4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.

رئيس الوزراء العراقي
العراق
الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني
الإرهاب
شيخ الأزهر
أحمد الطيب
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