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مقتل العشرات في هجوم على مخيم للنازحين بشرق الكونجو الديمقراطية

أطفال يلهون داخل مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
13 يونيو 2023 01:05

بيني (وكالات)

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هاجم مسلحون يشتبه في أنهم عناصر ميليشيا مركزاً لإيواء نازحين ليل الاثنين، في إيتوري، شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 46 شخصاً، وفقاً لمصادر محلية.
وأورد برنامج «مرصد الأمن في كيفو»، مجموعة باحثين موجودين في مناطق النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مقتل 46 شخصاً على الأقل في مخيم «لالا» للنازحين في إقليم دجوغو.
كما تحدث أحد قادة المجتمع المدني عن العدد نفسه (46 قتيلاً)، موضحاً أن من بينهم 23 طفلاً.
واتهم الزعيم المحلي ريتشارد ديدا لينغا في إقليم دجوغو، ميليشيا كوديكو «التعاونية من أجل تنمية الكونغو»، بتنفيذ هذا الهجوم الذي وقع حوالي فجر الاثنين في مخيم «لالا» لإيواء النازحين. وأوضح ديزيريه مالو درا، القائد المحلي في المنطقة «بدأوا بإطلاق النار والعديد من الأشخاص ماتوا حرقاً في منازلهم، وقُتل آخرون بالسواطير».
ويبعد مخيم «لالا» 5 كيلومترات من بلدة بولي، حيث توجد قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأسفر هجوم شنته هذه الميليشيا على موقع للجيش عن مقتل سبعة مدنيين، يوم السبت الماضي، هم خمسة أطفال وامرأتان، في إقليم ماهاغي المجاور في إيتوري.
وبعد عقد من الهدوء، تجدّد في 2017 النزاع الدامي في المقاطعة الغنية بالذهب بين قبيلتي هيما وليندو، وهو ما تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص ومقتل نحو خمسة آلاف مدني.
وتسبب النزاع السابق بين الميليشيات في مقتل الآلاف بين عامي 1999 و2003، حتى تدخل القوة الأوروبية.

الكونجو
الكونجو الديموقراطية
مخيمات النازحين
مخيمات اللاجئين
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