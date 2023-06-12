قادة عالميون ينعون رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق برلسكوني

ميلانو (وكالات)

نعى قادة عالميون ومحليون رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بعد وفاته أمس، عن عمر يناهز 86 عاماً، حيث من المقرر إقامة مراسم جنازة رسمية له غداً في كاتدرائية ميلانو، وفقاً لما أكده متحدث. وكان الملياردير الإيطالي قد نُقل إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة الماضي لإجراء فحوص طبية مقررة مسبقاً، علماً بأنه أُدخل إلى المستشفى نفسه قبل 6 أسابيع بسبب إصابته بسرطان الدم والتهاب الرئة.

أُدخل برلوسكوني إلى المستشفى مرّات عدّة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إصابته بـ«كوفيد-19» في عام 2020. ورغم إعادة انتخابه في مجلس الشيوخ العام الماضي، كانت إطلالاته العلنية نادرة.

شغل برلوسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموع 9 أعوام، وكان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزب «فورتسا إيطاليا» وشريكاً في الحكومة الائتلافية الحالية. بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني «لقد كان رجلاً لا يهاب الدفاع عن معتقداته»، مضيفة «هذه الشجاعة والتصميم جعلاه واحداً من أبرز الشخصيات في التاريخ الإيطالي».

ونعى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، برلسكوني، حيث كان صديقاً مقرباً له، وكتب في برقية عزاء للرئيس سيرجيو ماتاريلا «سيلفيو كان شخصاً عزيزاً وصديقاً حقيقياً». وقال بوتين، إنه دائماً ما كان يعجب ببعد نظر برلسكوني وقراراته المتوازنة.

كما نعاه المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقال «برلسكوني خلف تأثيراً كبيراً في السياسة الإيطالية على مدار عقود عدة، قلوبنا مع الشعب الإيطالي وأسرته».

وظهر سيلفيو برلسكوني وهو ابن موظف مصرف في ميلانو مولود في 29 سبتمبر 1936، في بداية حياته العامة فناناً على متن سفن سياحية، حيث كان يغني ويروي قصصاً مضحكة.

ومع حصوله على شهادة في القانون، دخل مجال الأعمال وتتالت نجاحاته. لكنه أبدع خصوصاً في عالم التلفزيون، حيث تضم شركة «فينإنفست» التي تملكها عائلة برلوسكوني قنوات تلفزيونية «ميديا فور يوروب» ومجموعة مندادوري للنشر.

وكونه محباً لكرة القدم، ترأس أيضاً نادي ميلان لمدة 31 عاماً قبل بيعه لمستثمرين صينيين في عام 2017.