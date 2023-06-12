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46.7 مليون طن صادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الحالي

46.7 مليون طن صادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الحالي
13 يونيو 2023 01:06

كييف (وكالات) 

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أمس، أن صادرات الحبوب لموسم 2022-2023 بلغت 46.7 مليون طن حتى 12 يونيو. ولم تقدم الوزارة أي بيانات دقيقة للمقارنة حتى التاريخ نفسه قبل عام، لكنها قالت إن البلاد صدرت 47.8 مليون طن من الحبوب حتى 17 يونيو 2022.
وشملت الشحنات حتى الآن في الموسم الحالي، الذي يمتد من يوليو إلى يونيو، نحو 16.1 مليون طن من القمح و27.7 مليون طن من الذرة و2.67 مليون طن من الشعير.
وقالت الوزارة، إن صادرات الحبوب هذا الشهر بلغت 1.4 مليون طن.
وعقب الحصار الناتج عن أزمة أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تمكنت أوكرانيا من استئناف التصدير من ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.
وانخفض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب، إلى نحو 53 مليون طن من الوزن الصافي في عام 2022، من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.
وقالت الحكومة، إن أوكرانيا يمكنها إنتاج 44.5 مليون طن من الحبوب في العام الجاري.

صادرات الحبوب
الحبوب
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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