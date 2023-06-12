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أوكرانيا تعلن استعادة 7 قرى.. وروسيا تؤكد تحقيق مكاسب

جنود أوكرانيون يحملون علم بلادهم في قرية "ستوروجيف"
12 يونيو 2023 23:27

أعلن الجيشان الروسي والأوكراني عن تحقيقهما نجاحات ميدانية في جبهات القتال المختلفة، اليوم الاثنين.
وقالت موسكو إنها صدت هجمات القوات الأوكرانية في الجنوب، ومحاولات مهاجمة منطقتي دونيتسك وزابوريجيا وأنها ضربت أهدافا بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من البحر.
في حين قالت كييف إنها سيطرت على سبع قرى حتى الآن.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على ثلاث قرى جديدة مما يرفع عدد القرى التي استعادتها، منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي، إلى سبع.
وأضافت ماليار، عبر تطبيق "تلغرام"، أنه تمت استعادة سبع قرى على مدى الأسبوع الماضي منها لوبكوفه وليفادنه ونوفوداريفكا الواقعة على امتداد نحو 100 كيلومتر غربا وشرقا، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا مباشرة.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".
كانت أوكرانيا أعلنت، في وقت سابق، استعادة السيطرة على أربع قرى قريبة خلال الهجوم المضاد هي: ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.

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المصدر: وكالات
الجيش الأوكراني
الجيش الروسي
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