المستشار الألماني يشتكي من قلة الراحة

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن حياته كرئيس للحكومة الألمانية «غير منتظمة»، وتفتقر إلى الإيقاع الثابت.

وخلال مهرجان في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قال شولتس، إنها «حياة غير منتظمة تماماً»، مشيراً إلى أنه يعمل على مدار الساعة تقريباً، وكذلك في العطلات الأسبوعية بشكل دائم.

وذكر السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الموقف يتغير في تلك الأثناء بشكل يومي. غير أنه لفت إلى أنه كان لديه، قبل توليه منصب المستشار، تصور عما ينتظره لأنه أمكنه متابعة سابقيه المستشارة أنجيلا ميركل والمستشار جيرهارد شرودر عن قرب.

وأكد «لكنك تشعر بأن الأمر مختلف عندما يحدث بالفعل».

هذه أول مرة يحضر فيها مستشار ألماني هذا المهرجان الدولي الذي ينعقد في كولونيا منذ عام 2013. وكان السؤال الرئيسي في هذه الفعالية هو كيف يمكن منع استمرار تزايد حالة السأم من السياسة.