46 قتيلاً بهجوم على نازحين في الكونجو

قال مسؤول محلي ورئيس إحدى جماعات المجتمع المدني في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن أكثر من 40 مدنيا قتلوا في هجوم على مخيم للنازحين في إقليم «إيتوري» بشرق البلاد اليوم الاثنين.

وأضافا أن الهجوم وقع على مخيم «لالا».

وقال جان ريتشارد لينجا رئيس بلدية منطقة «باهيما بادجير» إن رجال الميليشيات قتلوا 46 شخصا بالسكاكين والأسلحة النارية وأحرقوا آخرين في منازلهم وسط المخيم.

وتابع قائلا «القرية كلها في حداد الآن.. هذا أمر حزين جدا»، مضيفا أن السلطات لا تزال تبحث عن جثث.

وقال شاريت بانزا، وهو رئيس جماعة للحقوق المدنية أيضا، إن عدد القتلى 46 مضيفا أن جثث الضحايا ستدفن في مقبرة جماعية.

وقال شاهد إنه رأي «أكثر من 40 جثة» على الأرض.