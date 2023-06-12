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بلينكن يدعو تونس لتقديم خطة لصندوق النقد الدولي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
12 يونيو 2023 21:22

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أن من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأكد بلينكن «نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية».
وتابع «من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي».
وتعاني تونس ديوناً ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج مما يؤدي إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية المستوردة.
اقترح الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، «تعزيز الشراكة» مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها «فوراً» في الميزانية.

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