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«اليونسكو»: أميركا تعتزم العودة للمنظمة

أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو
12 يونيو 2023 19:29

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم استعادة عضويتها في المنظمة اعتباراً من هذا الشهر.
كانت واشنطن انسحبت من عضوية المنظمة في ديسمبر 2018 أثناء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب اتهامات بالانحياز وسوء الإدارة.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان، أعلنت فيه عودة انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة «إنه تصرف ينم عن ثقة بالغة في (اليونسكو) وفي تعددية الأطراف».
ويجب أن تقدم الخطة المقترحة إلى المؤتمر العام لليونسكو للحصول على موافقة الدول الأعضاء ودعت بعض تلك الدول إلى عقد جلسة استثنائية قريباً لاتخاذ قرار.
وعندما تركت الولايات المتحدة المنظمة كانت تدين لها بمبلغ 542 مليون دولار أميركي.
ونفّذت أزولاي، التي انتخبت للمنصب عام 2017، إصلاحات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة أسباب انسحاب واشنطن.

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المصدر: رويترز
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الولايات المتحدة
دونالد ترامب
أودري أزولاي
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