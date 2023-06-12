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روسيا تنشر بياناً عن الوضع الميداني في الجبهات

دبابات روسية
12 يونيو 2023 17:53

تحدثت روسيا، اليوم الاثنين، عن الوضع الميداني في جبهات القتال في مناطق مختلفة من أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة منطقتي دونيتسك وزابوريجيا وأنها ضربت أهدافا بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من البحر.
كانت أوكرانيا قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في عدة تجمعات سكنية بالجنوب الشرقي وذلك في اليوم التالي لإعلانها أول مكاسب هجومها المضاد المرتقب منذ فترة طويلة.
وقالت روسيا، إن قواتها قصفت مواقع احتياطية للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقتها من البحر.
وأكدت كييف، أمس الأحد، أن قواتها استعادت ثلاث قرى هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.
ولم تقر روسيا، حتى الآن، بسيطرة أوكرانيا على تلك القرى.

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