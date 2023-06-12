أوكرانيا تعلن استعادة مزيد من القرى

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية رابعة في جنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحقيق إنجازات جراء هجوم مضاد.

وقالت كييف، أمس الأحد، إن قواتها استعادت ثلاث قرى هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا. وأظهر مقطع فيديو اليوم الاثنين جنوداً يرفعون العلم الأوكراني في قرية «ستوروجيف» المجاورة.

ووجه وزير الدفاع الشكر لأحد ألوية الجيش بعد استعادته للقرية.

وتمثل استعادة أوكرانيا للقرى الأربع في غضون أيام بالفعل أسرع تقدم تحرزه منذ سبعة أشهر.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها شاركت في أكثر من عشرين معركة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على الجبهة الشرقية بالقرب من باخموت وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعا في منطقة دونيتسك، وكذلك شمالا بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك.

ولم تعترف موسكو رسمياً بعد بأي تقدم أوكراني، وقالت الأسبوع الماضي، إنها صدت العديد من الهجمات وكبدت القوات الأوكرانية خسائر.