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السعودية وأميركا تعربان عن أسفهما لعودة أعمال العنف بعد انتهاء الهدنة في السودان

دخان يرتفع فوق المباني في الخرطوم
12 يونيو 2023 10:13

أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن أسفهما الشديد جراء عودة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار في السودان.

وأعلن الميسران، أن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023م، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

إلا أن الميسرين أعربا عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، ويؤكدان أن الحل العسكري للصراع غير مقبول، ويدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً.

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وأكدا أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

وسيعمل الميسران على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف الصراع وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
السعودية
السودان
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