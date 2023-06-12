قتلى ومصابون في إطلاق نار بميريلاند الأميركية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار على منزل بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند الأميركية ليل الأحد، وفقا للشرطة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "سان دييجو" الأميركية عن إدوارد جاكسون قائد شرطة أنابوليس قوله للصحفيين في إفادة إعلامية إن إطلاق النار كان بسبب ما وصفه بأنه "نزاع شخصي" وأنه لا يوجد مزيد من التهديد للعامة. وقال إن السلطات لم تحدد دافعا مؤكدا لإطلاق النار.

وأصدرت إدارة الشرطة بيانا صحفيا جاء فيه أن أحد الجرحى نقل جوا إلى مركز الصدمات. وقال البيان إن الشرطة تحتجز مشتبها به. وفي وقت لاحق، وصف قائد الشرطة الشخص بأنه "مشتبه به" وأنه لم يتم توجيه أي تهم إليه.