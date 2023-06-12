"الناتو" يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

تنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته الجوية في تاريخه في المجال الجوي الألماني والتي تمتد لأسبوعين من التدريبات ويشارك فيها حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة.

وتحت قيادة الجيش الألماني، ستستمر مناورات "اير دفيندر 2023" حتى 23 يونيو.

وقال اينجو جيرهارتس من سلاح الجو الألماني إن التأخيرات في الرحلات ستكون "في حدود دقائق على الأكثر"، بينما قال ماتياس ماس رئيس نقابة مراقبي الحركة الجوية (جي دي إف) إن التدريبات "سيكون لها بالطبع تأثير كبير على الطيران المدني". وتتأثر ثلاث مناطق جوية في ألمانيا بشكل مباشر بالتدريبات: أجزاء من شمالي ألمانيا وبحر الشمال، وأجزاء من شرقي ألمانيا وبحر البلطيق، وأجزاء من جنوب غربي ألمانيا.