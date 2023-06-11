أكراد سوريا يبدأون محاكمة معتقلي «داعش» الأجانب

دمشق (وكالات)

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، إنها ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات.

وتحتجز الإدارة الذاتية نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لـ«داعش» فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في سوريا بين عامي 2017 و2019.

ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية إلى استعادة رعاياها، وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقالت الإدارة في بيان على «الإنترنت»: «بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام رعاياها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر (داعش) من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة».

وقال بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة، إن «قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم»، مضيفاً «سيكون هناك حق توكيل محامٍ للمتهمين».

وقال جيا كرد: «سنقوم بدعوة التحالف الدولي وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة».