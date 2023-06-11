البرلمان العربي يدعو الليبيين إلى التوافق بشأن الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا البرلمان العربي أمس، الفرقاء الليبيين إلى تحقيق التوافق بشأن إجراء الانتخابات من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان عقب لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، إن البرلمان يجدد دعمه لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأعرب العسومي عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يلبي طموحات الشعب الليبي، ويحقق الأمن والاستقرار. من جانبه، أشاد عبدالمطلب ثابت بجهود البرلمان العربي في دعم ليبيا في كافة المحافل العربية والدولية، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة. وكانت لجنة «6 + 6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية في ليبيا قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي تأجيل التوقيع النهائي بشأن القوانين الانتخابية لمراجعة النقاط الخلافية.