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ضبط أجهزة تحكم بالطائرات المسيرة خلال تهريبها إلى «الحوثي»

ضبط أجهزة تحكم بالطائرات المسيرة خلال تهريبها إلى «الحوثي»
12 يونيو 2023 01:28

عدن (الاتحاد)

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ضبطت الأجهزة الأمنية في اليمن، أمس، شحنة من أجهزة التحكم بالطائرات المسيرة كانت متجهة لجماعة «الحوثي»، والتي تستخدمها في تنفيذ هجماتها.
وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان، إن «قواتها في عدن تمكنت من ضبط أجهزة اتصال حديثة تستخدم في التحكم بالطيران المسير، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي».
وقال مصدر أمني، إن «عناصر القوات المشتركة عثرت خلال تفتيش شاحنة مشتبه بها على عدد من الأجهزة مخبأة في كراتين طبية».
وأشار المصدر إلى أن «التحقيقات أكدت أن هذه الأجهزة تستخدم في التحكم بالطيران المسير عن طريق موجات الراديو وبعض أنظمة الصواريخ الموجهة والتشويش على بعض الأنظمة الأخرى».
وأكد المصدر، أن «المتهمين اعترفوا بتحميل أجهزة الاتصال من مخازن إحدى الشركات الطبية، حيث إن التحقيقات مستمرة معهم وسوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأضاف المصدر أن «القوات المشتركة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن»، مشيراً إلى ضبط عدد من عصابات التهريب والمخدرات.
وفي 5 يونيو الجاري، أعلنت القوات المشتركة، ضبط شحنة قطع طائرات بدون طيار مهربة كانت مخبأة في ألعاب أطفال ومتجهة لجماعة الحوثي، وذلك في حاجز تفتيش «الحديد» في مديرية «طور الباحة» بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.
وكانت الشحنة تضم كاميرات ومحركات طائرات من دون طيار «الدينامو»، ومستلزمات تصنيع أدوات حربية، بالإضافة إلى أقنعة وأجهزة اتصالات لا سلكية وإلكترونية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط معدات اتصالات مهربة في محافظة المهرة، وذلك بعد أن كانت في طريقها لجماعة الحوثي.

اليمن
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