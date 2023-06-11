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27 قتيلاً بسبب رياح عاتية وأمطار غزيرة في باكستان

قوارب صيد راسية في مرفأ بكراتشي إثر تحذيرات من الرياح العاتية (أ ف ب)
12 يونيو 2023 01:28

بيشاور (وكالات) 

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أودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية بـ27 شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، في شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون أمس.
وضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر أمس الأول. وبين القتلى، حسب المصدر نفسه، خمسة أخوة تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً.
وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان: إن «12 شخصاً على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم». وأضاف المتحدث أن أكثر من 140 شخصاً جرحوا، ونفق أكثر من مئتي رأس من الماشية.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع.
في الوقت نفسه، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع.
وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بإجلاء ما بين 8 آلاف وتسعة آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند، بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية الضخمة، التي يبلغ عدد سكانها حوالى عشرين مليون نسمة.
وقررت السلطات الباكستانية نشر الجيش اعتباراً من اليوم لتقديم المساعدة.
وقالت وكالة إدارة الكوارث: إن الإعصار يمكن أن يجلب رياحاً وعواصف وفيضانات في المدن اعتباراً من مساء الثلاثاء مع اقترابه من المنطقة.
وأضافت أنها «تنصح صيادي السمك بعدم الإبحار إلى عرض البحر حتى انتهاء» هذه الأحوال الجوية السيئة «بحلول 17 يونيو».
وفي الهند المجاورة، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أمس، أن العاصفة ستعبر على الأرجح منطقتي سوراشترا وكوتش بولاية غوجارات في غرب البلاد، بالتزامن مع مرورها على السواحل الباكستانية المجاورة ظهر الخميس.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند من أن العاصفة ستصل على الأرجح إلى اليابسة «كإعصار شديد جداً ترافقه رياح شدتها بين 125 و135 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة».
ويقول العلماء: إن تغير المناخ يجعل الأمطار الموسمية أكثر غزارة ويجعل التنبؤ بحدوثها صعباً.
وكانت باكستان شهدت العام الماضي أمطاراً موسمية غير مسبوقة في الصيف أغرقت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت أضراراً بمليوني منزل وتسببت بمصرع أكثر من 1700 شخص.

باكستان
أمطار غزيرة
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