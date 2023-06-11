موسكو وكييف تعلنان عودة 189 من الأسرى

عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا وأوكرانيا في تصريحات متزامنة، أمس، عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب، وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تيليجرام»، إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسياً، بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجري نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، مضيفاً أن هناك جرحى بينهم. وكان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.

وأضاف يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم بالقرب من مدينة ماريوبول، التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات التي أعقبت تدمير أحد السدود، مشيرة إلى مقتل ستة أشخاص وفقدان 35 شخصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، أفاد المسؤولون هذا الأسبوع بسقوط ثمانية قتلى وفقدان 13 شخصاً.

وتسبّب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر يوم الثلاثاء الماضي، بوصول كميات كبيرة من المياه إلى البلدات والقرى القريبة من النهر، بما في ذلك العاصمة الإقليمية خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن هذه الكارثة التي طالت ضفّتي نهر دنيبر، اللتين تخضع كلّ منهما لسيطرة أحدهما.

ومن المقرر أن يتوجه زعماء ست دول أفريقية لزيارة موسكو وكييف في وقت لاحق من الشهر الجاري، في إطار «مهمة السلام الأفريقية»، ولم يتضح ما سيقترحه مسؤولون كبار من زامبيا والسنغال ومصر وجمهورية الكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا لإنهاء الحرب. وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، في تصريحات صحفية أمس: «نحاول مرة أخرى ويحدونا الأمل في أن نتمكن من حث كلا الجانبين، على إنهاء هذه الحرب بالفعل». وفي يونيو الماضي، توجه الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، إلى روسيا، حيث التقى الرئيس الروسي بوتين في محاولة لتوفير مخزونات الحبوب والأسمدة للدول الأفريقية.