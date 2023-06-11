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أوكرانيا تعلن استعادة ثلاث قرى

جنود أوكرانيون يرفعون علم بلادهم في قرية
12 يونيو 2023 00:22

أعلنت كييف، الأحد، استعادة الجيش الأوكراني ثلاث قرى في منطقة دونيتسك (شرق) محققاً بذلك أول مكاسب له في هذا الجزء من الجبهة.
بعد شهور من الترقب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن «عمليات هجومية ودفاعية مضادة» جارية من دون أن يؤكد أنها عملية طويلة الأمد.
وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني «باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجدداً تحت العلم الأوكراني»، ونشر فيديو لقوات أوكرانية، وهي تعلن سيطرتها على القرية.
في وقت سابق، أعلنت القوات البرية الأوكرانية عبر فيسبوك أن «جنود اللواء 68 الشجعان... حرروا قرية بلاغوداتني» القريبة.
وأكد فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن «جبهة تافريا» والتي شاركت في العملية، استعادة السيطرة على القرية التي تقع عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.
ومساء اليوم، أعلنت جانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قرية صغيرة ثالثة هي «ماكاريفكا» القريبة من «بلاغوداتني»، قد سقطت في أيدي قوات كييف.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية «أنا ممتن لجنودنا اليوم... شكرا! شكراً لكم! شكراً لكم على كل خطوة».
التزمت أوكرانيا الصمت، إلى حد كبير، بشأن الهجوم المضاد الذي تعده منذ أشهر، لكن بوتين قال الجمعة إن الهجوم بدأ، مضيفا أنه فشل.
من جانبه، قال معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، إن «القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية مضادة في أربع مناطق على الأقل من الجبهة».

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المصدر: آ ف ب
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