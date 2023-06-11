ألمانيا تعِد بقانون يسهّل هجرة الكوادر المتخصصة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، أن حكومته ستسن قانونا جديدا يسهل الهجرة للعمالة المتخصصة.

وصرح شولتس، خلال المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا، «لن نتمكن، من خلال العمالة المحلية وحدها، من سد الفجوة التي تزايدت على نحو خاص تماما في الشرق».

وأضاف أن الحكومة الألمانية تعتزم، لهذا السبب، سن قانون هجرة «ربما سيكون أحدث قانون هجرة في العالم».

وأكد أن البرلمان سيتشاور حول هذا القانون بشكل نهائي خلال هذه الأيام. وذكر أن من المخطط له أن يتم التصويت النهائي على القانون في مجلس الولايات مطلع يوليو المقبل.

وأشار المستشار الألماني إلى أن القانون سيعمل على تسهيل قدوم العمالة والكوادر الفنية المتخصصة على نحو ملحوظ مقارنة بما عليه الحال الآن.

وتابع أن القانون سيسهل أيضا البحث عن وظائف.

ودعا شولتس إلى الترحيب بالعمال الأجانب في ضوء نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

وأوضح، في مدينة «باد زاروف» بولاية براندنبورج، أنه يجب أن يكون مفهوما أن العمالة الأجنبية ليست مطلوبة وحسب بل إنها موضع ترحيب بحق في ألمانيا.

وأضاف «بإمكانكم كأرباب عمل أن تسهموا ميدانيا في انفتاح ألمانيا على العالم. هذا ما أطلبه منكم اليوم».

ولفت شولتس إلى أن نقص الكوادر الفنية يمثل أكبر مصدر للقلق بالنسبة لشركات شرق ألمانيا، ورأى أن الأجور الجيدة تعد عاملا حاسما في اختيار مقرات الشركات.

وأوضح شولتس أن «الحكومة الألمانية تدعم الشركات في تدريب الكوادر الفنية».