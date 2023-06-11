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مقتل جنود عراقيين بهجوم إرهابي

نقل جثامين الجنود إلأى بغداد لتشييعهم
11 يونيو 2023 21:10

قتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان، وأصيب أربعة آخرون بجروح، اليوم الأحد، إثر هجوم استهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق ليل السبت الأحد.
ونسب مصدر أمني الهجوم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المسؤول، طالباً عدم كشف هويته، إن الهجوم نفّذه «عناصر في تنظيم داعش» بأسلحة آلية.
وقال المسؤول نفسه، إن «ضابطين (برتبتي) مقدم ونقيب، وجندي قتلوا، وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم مسلح استهدف ثكنة عسكرية تقع في منطقة وادي النفط» التي تبعد حوالي 25 كلم غرب مدينة كركوك.
مني تنظيم داعش المتشدد بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
وأعلن العراق «الانتصار» على الإرهابيين في 2017، فيما خسر التنظيم المتطرف آخر معاقله في عام 2019 في سوريا. لكن ما زالت خلاياه النائمة تنشط في مناطق ونائية ويشنون هجمات متفرقة من حين لآخر.
وأواخر أبريل الماضي، أفاد التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتطرف بتراجع هجمات تنظيم داعش في العراق وسوريا المجاورة خلال الأشهر الأولى من عام 2023.
وحينذاك، قال الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الدولي إن شهر رمضان «كان من الأكثر هدوءاً منذ سنوات»، مشيراً إلى انخفاض «بنسبة 80%» للهجمات في العراق مقارنةً بالعام الماضي، وبنسبة «37%» في سوريا.

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المصدر: آ ف ب
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