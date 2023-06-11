أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قريتين

أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قريتين، اليوم الأحد، في إنجاز يعتبر نتيجة للهجوم المضاد الذي شنته قبل أيام.

وقالت كييف إنها استعادت السيطرة على قرية «نيسكوشن» في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وأكد جهاز حرس الحدود «باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني».

وأعلنت كييف، في وقت سابق، أن قواتها استعادت السيطرة على قرية «بلاغوداتني» الواقعة في المنطقة نفسها.

ونشر الجيش الأوكراني لقطات لجنود يرفعون العلم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق في تسجيل مصور نشره «اللواء 68» الأوكراني، وقال إن القرية هي «بلاهوداتني» في منطقة دونيتسك.

وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني على التلفزيون «نرى أول نتائج لتحركات الهجوم المضاد».

وأضاف أن القرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية «فيليكا نوفوسيلكا» التي تسيطر عليها كييف.

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت أقوى إشارة، حتى الآن، على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب، مؤكداً أن «هجوما مضاداً وعمليات دفاعية» جارية بالفعل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة.

ويفرض مسؤولون من كييف سياسة صمت صارمة بشأن العمليات، وحثوا الأوكرانيين على عدم الإفصاح عن أي معلومات من شأنها أن تعرض العملية للخطر.