روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى

أعلنت السلطات في روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، إنجاز عملية جديدة لتبادل أسرى شملت 189 جنديا.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن 94 روسيا أُطلق سراحهم بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الجنود سينقلون إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، وكان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.

وأضاف يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم بالقرب من مدينة ماريوبول، موضحا أن من بينهم جرحى.

وسبق أن أنجزت روسيا وأوكرانيا عمليات عدة لتبادل جنود أسرى.



