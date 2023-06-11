روسيا: دمرنا دبابات وأسلحة غربية في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها دمرت في ساحات القتال أسلحة ودبابات كانت دول غربية قد زودت بها أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها دمرت سبع دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع على الأقل وخمس عربات مدرعة «برادلي» أميركية الصنع خلال 48 ساعة أثناء صدها هجمات أوكرانية.

وأكدت الوزارة أنها صدت أكثر من عشرة هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي في ثلاثة اتجاهات رئيسية، ودمرت طابوراً من المركبات المدرعة التابعة للواء الهجوم الجبلي رقم 128 في منطقة زابوريجيا.

وأضافت «خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للقيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا».

وقال مدونون عسكريون روس، إن القوات الأوكرانية اخترقت جزءا من الخطوط الروسية جنوبي بلدة «فيليكا نوفوسيلكا»، واستولت لفترة وجيزة على عدة قرى مع تراجع القوات الروسية إلى مناطق مرتفعة.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول الروسي المحلي، إن القوات الروسية استعادت القرى بعد ذلك.

وتقول أوكرانيا، إنها حققت مكاسب قرب باخموت التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصوراً في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «كاموف كا-50» وطائرات مسيرة.

وشوهدت طائرات مسيرة، في لقطات نشرتها الوزارة يوم السبت، وهي تضرب دبابات في منطقة زابوريجيا، حيث تركز قوات كييف حتى الآن هجومها المضاد.