الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انهيار طريق سريع رئيسي في أميركا

انهيار طريق سريع رئيسي في أميركا
11 يونيو 2023 19:36

أكدت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية، أنّ قسماً من طريق «آي-95» السريع انهار، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.
وقالت سارة بيترسون، المتحدثة باسم المدينة، الواقعة في شرق الولايات المتحدة، في بيان «تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره».
وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب في الكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق تمت السيطرة عليه. وأكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأضافت المتحدثة أن «دوائر المدينة تعمل على معالجة التداعيات على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق».
وأظهرت لقطات، بثتها محطات تلفزيون محلية، سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى الممرات الأربعة في هذا الجزء من الطريق السريع الذي يؤدي مباشرة نحو طريق أصغر يمر أدناه في هذا الموقع بالضبط.
والطريق السريع «آي-95» شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية «ماين» في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.
وقال مسؤولون في فيلادلفيا، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إن الطريق السريع قد يغلق لأسابيع.

المصدر: وكالات
فيلادلفيا
انهيار
نفق طريق سريع
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"مصدر" تطور محطة طاقة رياح في كازاخستان
الاقتصادي
"مصدر" تطور محطة طاقة رياح في كازاخستان
اليوم 12:38
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©