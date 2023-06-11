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قتلى وخسائر مادية جراء عواصف في الصين

قتلى وخسائر مادية جراء عواصف في الصين
11 يونيو 2023 19:05

قالت السلطات، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في شرق الصين بعد أن أطاحت رياح عاتية برافعة في حوض لبناء السفن، وألحقت العواصف أضرارا مادية في أنحاء البلاد شملت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وأوضحت السلطات أن ثلاثة أفراد أمن قُتلوا في مدينة «ووهو» بعد أن سقطت الرافعة التي تزن 450 طنا، أمس السبت، على موقع أمني حيث كانوا يتمركزون.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة «نانجينغ»، عاصمة إقليم «جيانغسو» في شرق الصين، شهدت سقوط أشجار ضخمة، أمس السبت، مما تسبب في سحق سيارات أسفلها وإغلاق الطرق.
وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن عواصف باردة ضربت «وافانغديان» في «لياونينغ» شمال شرق البلاد مما أحدث خسائر تقدر بنحو 200 مليون يوان (28 مليون دولار أميركي) في المحاصيل الزراعية.
في إقليم «خنان» بوسط البلاد، هطلت أمطار غزيرة أتلفت المحاصيل في الأيام الماضية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت 10 إجراءات، اليوم الأحد، تهدف إلى زيادة إنتاج الحبوب.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن الإجراءات تتضمن تقديم 275 مليون يوان كحوافز للمزارعين لتشجيع زيادة الإنتاج.

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المصدر: وكالات
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