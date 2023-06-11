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الاتحاد الأوروبي يقترح مساعدة تونس مع تصاعد الهجرة

الرئيس التونسي يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
11 يونيو 2023 18:56

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، «تعزيز الشراكة» مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها «فورا» في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة.
وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية شهر يونيو الجاري.
وأضافت فون دير لايين «من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار. ولذلك، نحن هنا»، مؤكدة أنها تعمل باسم «فريق أوروبا».
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول» في تونس.
تنص مقترحات الاتحاد الأوروبي، التي ستكون محور مزيد من المفاوضات، على «مساعدة مالية للاقتصاد الكلي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة».
وتابعت فون دير لايين «يمكننا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يمكن ضخها في الميزانية اعتبارا من الآن».
وتعاني تونس ديونا ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج مما يؤدي إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية المستوردة.
وتنص النقاط الخمس، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
يتعلق أحد مقترحات بروكسل بتقديم «هذا العام 100 مليون يورو (إلى تونس) لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم»، بحسب فون دير لايين.

 

 

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الاتحاد الأوروبي
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