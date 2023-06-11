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أوكرانيا تعلن تحقيق إنجازات ميدانية

جنود أوكرانيون يقولون إنهم يرفعون علم بلادهم في قرية "بلاغوداتني"
11 يونيو 2023 18:22

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، استعادة قرية «بلاغوداتني» بجنوب شرق البلاد، فيما قد يكون أول مكسب له في هذا الجزء من جبهة القتال.
وقالت القوات البرية الأوكرانية على موقع «فيسبوك»: «قام جنود اللواء 68 الشجعان (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني». ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.
في السياق ذاته، قال معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، إن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في غرب منطقة زابوريجيا، إلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من مدينة «أوريخيف»
ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الإنجازات، إن تأكدت، تأتي نتيجة للهجوم المضاد الذي كانت أوكرانيا تعده والذي تحدثت أنباء وتقارير صحفية عن انطلاقه قبل أيام. ومازالت كييف تتبع سياسة الصمت حيال هذا الموضوع، ورفضت تأكيد أو نفي بدء الهجوم.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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