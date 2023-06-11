الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا بعد الجراحة

كشف الفاتيكان، في بيان اليوم الأحد، عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الفاتيكان إن تعافي البابا بعد خضوعه لعملية جراحية يسير بشكل طبيعي، مضيفا أنه تلقى علاجا لمساعدته على التنفس.

وتابع البيان أن البابا فرنسيس (86 عاما) شاهد قداس الأحد عبر التلفزيون.

كان الأطباء قد أوصوا البابا بتحميل جدار البطن أقل جهود ممكنة بعد خضوعه يوم الأربعاء لعملية استمرت ثلاث ساعات، تحت تأثير تخدير عام لعلاج فتق.

سيبقى البابا في مستشفى "جيميلي"، حيث خضع للعملية، طوال الأسبوع على الأقل وألغيت جميع لقاءاته الجماهيرية حتى 18 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أن البابا لم تظهر عليه علامات الحمى وأن مستويات الدم طبيعية.