روسيا تصدر بياناً بشأن الوضع الميداني في جبهات عدة

أصدرت السلطات الروسية بيانا بشأن الوضع الميداني للمعارك في جبهات عدة داخل أوكرانيا، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "سوخوي-25" في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتتعرض المدينة للقصف بشكل منتظم. علاوة على ذلك، شهدت خيرسون فيضانات كارثية أغرقتها بعد تدمير سد كاخوفكا العملاق.

وأكد الجيش الروسي نجاحه في صد الهجمات في منطقة دونيتسك حول بلدة باخموت.

في منطقة زابوريجيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت أيضا ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية.

إلا أن معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، أكد أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب في غرب منطقة زابوريجيا، إلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من مدينة "أوريخيف".